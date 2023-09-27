Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 27 сентября 2023Силовые структуры

Свердловский автохам Игорь Новоселов получил новый срок

На Урале автохаму Игорю Новоселову добавили 2 года колонии за пьяное вождение

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Березовский городской суд Свердловской области приговорил 31-летнего автохама Игоря Новоселова, прославившегося фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», к двум годам и двум месяцам тюрьмы за вождение в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Указанный срок мужчина проведет в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему управлять автомобилем в течение 2,5 года.

По данным следствия, ночью 6 мая 2022 года осужденный был остановлен сотрудниками ДПС за рулем автомобиля в поселке Шиловка. Полицейские предложили Новоселову пройти освидетельствование на содержание алкоголя, от которого тот отказался. Отказ от прохождения теста приравняли к состоянию опьянения.

В январе 2023 года Новоселов был объявлен в розыск по делу о похищении человека. Через пять месяцев его задержали и отправили в колонию на 1,5 года.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Захарова назвала Макрона фантазером из-за слов о сговоре России и Азербайджана

    МИД Германии отреагировал на чествование ветерана СС в канадском парламенте

    Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

    Названы районы в центре Москвы с дешевыми квартирами для аренды

    Стилист перечислил россиянкам не требующие укладки стрижки

    Изучен механизм связи цинка и риска диабета

    В США рассказали об уязвимости ВСУ на передовой

    С вырубкой лесов начнут бороться искусственным «лешим»

    Тело стюардессы с носком во рту обнаружили в отеле Marriott

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости