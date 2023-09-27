Свердловский автохам Игорь Новоселов получил новый срок

На Урале автохаму Игорю Новоселову добавили 2 года колонии за пьяное вождение

Березовский городской суд Свердловской области приговорил 31-летнего автохама Игоря Новоселова, прославившегося фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», к двум годам и двум месяцам тюрьмы за вождение в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Указанный срок мужчина проведет в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему управлять автомобилем в течение 2,5 года.

По данным следствия, ночью 6 мая 2022 года осужденный был остановлен сотрудниками ДПС за рулем автомобиля в поселке Шиловка. Полицейские предложили Новоселову пройти освидетельствование на содержание алкоголя, от которого тот отказался. Отказ от прохождения теста приравняли к состоянию опьянения.

В январе 2023 года Новоселов был объявлен в розыск по делу о похищении человека. Через пять месяцев его задержали и отправили в колонию на 1,5 года.

