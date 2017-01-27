Автор мемов «Але, Валера» и «Ты кому сигналишь, дядя?» сдался полиции

Игорь Новоселов, прославившийся в сети благодаря дерзости и угрозам жителям Екатеринбурга, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Материалы по теме «Дратути, я шлакоблокунь» Как Сергей Дружко, вейперы и польские цыгане изменили интернет в 2016 году

Юноша находился в розыске с 2015 года. Он пустился в бега после того, как вышел из СИЗО, где отбывал наказание за угрозы водителю и хулиганство во дворе. Следом Новоселова обвинили в запугивании таксиста и нанесении ему побоев.

Новоселов прославился в сети после того, как на YouTube попали видео, на которых он терроризирует случайных людей. В частности, широкий резонанс вызвал случай, когда молодой человек, тряся ножом и пистолетом, угрожал местному водителю за то, что тот ему посигналил. В процессе налета Новоселов произнес фразы «Але, Валера» и «Ты кому сигналишь, дядя?», которые впоследствии стали мемами на просторах интернета.

В сети Новоселов получил прозвище «гроза с Пионерского» по названию поселка в Екатеринбурге, в котором юноша проживал и творил бесчинства.