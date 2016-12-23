В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой

Пользователи Reddit пофантазировали, как бы вели себя разные страны и государства, оказавшиеся в баре, в котором началась потасовка. В итоге составили список из более чем 14 тысяч пунктов.

Пользователь с ником ViolatingBadgers опубликовал в разделе AskReddit вопрос «Все страны мира заходят в бар, где начинается драка. Что будет делать ваша страна?» В ответ посетители портала прислали тысячи ответов и предположений.

По мнению большинства пользователей, главными участниками потасовки станут Россия и США. «Америка будет соперничать с Россией c разных концов помещения — подговаривать друзей поменьше спать с девушками друг друга и наблюдать за тем, как они будут драться», — заявил пользователь с ником Felinewhipped.

Также обсуждали предполагаемые действия других государств. «Швейцария будет спокойно сидеть в сторонке и следить за происходящим, покуривая дорогие сигары, запивая их "Домом Периньоном" вместе с Монако и Люксембургом и смеясь над тем, как дерутся крестьяне», — отметил один из них.

«Норвегия в пылу драки найдет США и будет бегать рядом с криками "я помогаю, я помогаю"», — сообщил другой.

«Саудовская Аравия пнет США и скажет, что это сделал Ирак», — предположил юзер 0LowLight0.

Его пост собрал более 26,5 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.