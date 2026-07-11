На Украине силовики начали охоту на участников бунта против ТЦК

«Страна.ua»: Во Львове силовики начали охоту на участников бунта против ТЦК

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция начали разыскивать участников массовой акции протеста против сотрудников военкомата, прошедшей во Львове. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По его данным, к поиску участников акции подключились не только силовики, но и неизвестные активисты.

При этом издание утверждает, что власти решили сделать показательным наказание протестующих, тогда как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), избивший мужчину во время мобилизационных мероприятий и тем самым спровоцировавший протест, до сих пор не привлечен к ответственности.

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.