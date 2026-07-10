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00:02, 11 июля 2026Мир

Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

МИД: Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: NASA / Global Look Press

Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Такая позиция обозначена в заявлении российского МИД по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

«Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства свободным от любых видов оружия», — сообщили в МИД России.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, Москва ценит конструктивную позицию и позитивный вклад многих стран в дискуссию по теме.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков, уточнил он.

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