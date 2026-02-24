Реклама

Глава Пентагона признал планы США по размещению оружия в космосе

Глава Пентагона Хегсет: ПРО «Золотой купол» получит оружейные системы в космосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Частью разрабатываемой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Планы США по размещению оружия в космосе раскрыл министр войны США Пит Хегсет.

Он уточнил, что речь идет о «революционного щита» из оружия и датчиков». Глава Пентагона отметил, что ранее подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предусматривает начальное финансирование в размере 25 миллиардов долларов для разработки «Золотого купола».

Хегсет также выразил мнение, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира. По его мнению, «тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу».

Ранее заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном разработку всеобъемлющего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения вооружений в космическом пространстве. Однако, отметил он, именно США блокируют данные переговоры.

