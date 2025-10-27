Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

МИД: США блокируют переговоры с Россией по вопросу гонки вооружений в космосе

Россия готова обсудить с США выработку всеобъемлющего юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, но именно американская сторона блокирует начало таких переговоров. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы готовы вновь предложить США сесть за стол переговоров и начать обсуждения всеобъемлющего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения вооружений в космическом пространстве. Но именно Вашингтон блокирует эти переговоры и не дает их начать», — отметил дипломат.

Воронцов также указал на то, что Россия «не услышала никаких комментариев» от делегации США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), предусматривающую вывод оружия в космос.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. По словам главы государства, российская сторона стремится сохранить «на нынешнем достаточно турбулентном этапе» сложившийся статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений.