15:07, 22 сентября 2025Мир

Путин выразил позицию России по гонке вооружений

Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений», — отметил российский лидер.

По словам Путина, Москва стремится сохранить «на нынешнем достаточно турбулентном этапе» сложившийся статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений. Он добавил, что Россия также намерена обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности в области вооружений.

Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжить добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, если аналогичный шаг сделают США.

