Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 22 сентября 2025Мир

Путин сделал предложение США

Путин: Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ, если США сделают то же самое
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия готова продолжить добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если аналогичный шаг сделают США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает Кремль в Telegram-канале.

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ (...). Мы полагаем, что эта мера станет жизнеспособной только при условии того, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания [стран]», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин указал на то, что российская сторона в дальнейшем намерена провести анализ обстановки, на основе которой Москва будет принимать решение о последующем сохранении добровольных самоограничений в рамках ДСНВ.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
«Вряд ли кому-то повезет уцелеть» СССР и США изобрели самое смертоносное оружие на планете. Как они хотели его использовать?
«Вряд ли кому-то повезет уцелеть»СССР и США изобрели самое смертоносное оружие на планете. Как они хотели его использовать?
24 февраля 2025
15 лет назад Россия и США почти договорились о ядерном разоружении. Почему две сверхдержавы так и не смогли наладить отношения?
15 лет назад Россия и США почти договорились о ядерном разоружении.Почему две сверхдержавы так и не смогли наладить отношения?
8 мая 2025

27 августа заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией соглашение, которое может пойти на смену ДСНВ.

При этом в феврале ряд конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить ДСНВ с Россией. В своем обращении они отметили, что страны даже в сложные периоды всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости