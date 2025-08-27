В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить новое соглашение вместо ДСНВ

Джебара: Трамп хотел бы заключить соглашение с Россией на смену ДСНВ

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией соглашение, которое будет идти на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, передает ТАСС.

«Президент по своей сути переговорщик, и он заинтересован в том, чтобы сделать мир безопаснее. И я уверен, что ему хотелось бы заключить сделку», — сказал он.

Джебара допустил, что по истечении срока действия ДСНВ США могут увеличить или сохранить на том же уровне число развернутых ядерных боезарядов. По его словам, это зависит от соответствующего приказа со стороны Трампа.

В феврале ряд американских конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. В своем обращении законодатели отметили, что США и Россия даже в периоды разногласий и противоречий всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».

25 июля Дональд Трамп заявил, что США намерены в ближайшее время приступить к обсуждению с Россией перспектив ядерного разоружения. По его словам, американская сторона уже начала работу в этом направлении.