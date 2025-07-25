Трамп заявил о намерении обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения

Трамп: США намерены приступить к обсуждению с РФ перспектив ядерного разоружения

США намерены в ближайшее время приступить к обсуждению с Россией перспектив ядерного разоружения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Слова политика прозвучали в ответ на вопрос о перспективах заключения соглашения между странами, заменяющего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это не тот договор, истечения которого вы хотите», — подчеркнул политик.

По словам Трампа, американская сторона уже начала работу в этом направлении. «Это большая проблема для мира. Когда вы убираете ядерные ограничения, это большая проблема», — заключил президент.

В апреле секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности с условием рассмотрения всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности. Он отметил, что кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями и в области разоружения между Вашингтоном и Москвой сложилась из-за «безответственной политики бывшей администрации США».

Шойгу обратил внимание, что команда экс-президента США Джо Байдена сознательно подрывала фундаментальные принципы ДСНВ.