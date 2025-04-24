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10:31, 24 апреля 2025Мир

В России назвали условие обсуждения с США договора по стратегической стабильности

Шойгу: Россия готова обсуждать с США договор по стратегической стабильности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности с условием рассмотрения всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Их спектр широк и включает в себя проблемы экспансии НАТО, строительства глобальной системы ПРО, развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности», — добавил чиновник.

Шойгу отметил, что кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями и в области разоружения между Вашингтоном и Москвой сложилась из-за «безответственной политики бывшей администрации США». Он обратил внимание, что команда экс-президента США Джо Байдена сознательно подрывали фундаментальные принципы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Серктарь Совбеза подчеркнул, что с американской стороны также были созданы «искусственные трудности для проведения взаимных инспекций, начиная с закрытия воздушного пространства для пролета бортов Минобороны РФ до невыдачи виз российским представителям».

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