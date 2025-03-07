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13:03, 7 марта 2025Мир

В Кремле оценили призыв Трампа избавиться от ядерного оружия

Песков: Диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Диалог по контролю над вооружениями между Россией и США необходим с точки зрения интересов обеих стран и международной безопасности. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа, выразившего надежду на переговоры о денуклеаризации с Москвой, передает РИА Новости.

«Несомненно, это тема, которая стоит на повестке дня. И мы, конечно, считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим, тем более по стратегической стабильности. Он необходим как с точки зрения интересов двух стран, так и с точки зрения международной безопасности», — отметил представитель Кремля.

Также Песков указал на то, что в российско-американском диалоге о денуклеаризации «невозможно абстрагироваться от ядерных арсеналов Европы».

Ранее Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия и заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Он отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого типа оружия.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза (ЕС).

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