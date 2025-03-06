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23:32, 6 марта 2025Мир

Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия

Трамп заявил о желании провести переговоры с РФ о денуклеаризации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Трамп отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.

Ранее президент России Владимир Путин оценил будущее оружия массового поражения после появления ракет «Орешник». Он заявил, что этот вид вооружения отменяет необходимость ядерного оружия.

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