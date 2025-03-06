Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия

Трамп заявил о желании провести переговоры с РФ о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Трамп отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.

Ранее президент России Владимир Путин оценил будущее оружия массового поражения после появления ракет «Орешник». Он заявил, что этот вид вооружения отменяет необходимость ядерного оружия.