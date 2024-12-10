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17:47, 10 декабря 2024Россия

Путин оценил необходимость ядерного оружия с появлением «Орешника»

Путин: достаточное количество «Орешника» отменяет необходимость ядерного оружия
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Достаточное количество таких ракет, как «Орешник», отменяет необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что теперь России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». «Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — сказал он.

Путин подчеркнул, что именно поэтому Россия ведет себя сдержанно по всем направлениям. «Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан Российской Федерации», — отметил президент.

Ранее глава государства рассказал, что последствия атаки двух-трех комплексов «Орешник» можно сравнить по силе с ядерным ударом, но без заражения местности. По его словам, эффективность новой российской ракеты напрямую зависит от дальности ее полета — чем меньше расстояние до цели, тем выше мощность взрыва.

Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Он рассказал, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в ответ на запуск Киевом поставленных Западом дальнобойных ракет вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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