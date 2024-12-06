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17:10, 6 декабря 2024Россия

Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

Путин заявил, что чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Чем меньше дальность атаки баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник», тем больше ее мощность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России.

Массированное применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин. Он также описывал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль». Руководство Генштаба, по словам Путина, совместно с Минобороны подбирает подходящие цели для следующего удара по Украине.

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