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13:36, 28 ноября 2024Россия

Путин сравнил массированную атаку «Орешником» с ядерным ударом

Путин: массированное применение «Орешника» сопоставимо с мощью ядерного удара
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Массированная атака «Орешником» сопоставима по мощи с ядерным ударом. Об этом на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что высказанное им сравнение основывается на оценках военных и технических специалистов. «В случае массированного, группового применения, (...) гроздью, в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», — объявил российский лидер. При этом Путин подчеркнул, что «Орешник» не является оружием массового поражения.

Также в ходе выступления президент отметил, что Министерство обороны совместно с Генеральным штабом уже изучает возможность применения «Орешника» по новым целям на Украине, среди которых рассматриваются как военные объекты, так и центры принятия решений.

21 ноября российские военные впервые применили новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Тогда Путин сообщил, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске.

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