Президент России Владимир Путин заявил о применении новейших ракет «Орешник»

Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду, существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения, комментируя применение баллистической экспериментальной ракеты, пишет РБК.

Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Президент РФ сообщил, что баллистическая ракета России без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

По словам Путина, Россия применила «Орешник» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории. Российский удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.