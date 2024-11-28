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13:20, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Путин: МО ищет цели для «Орешника», возможен удар по центрам принятия решений
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что возможной целью могут стать центры принятия решений в Киеве. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сообщил президент.

Путин отметил, что вариант удара по центрам принятия решений не исключается, так как сам Киев не раз пытался атаковать объекты государственной важности России.

21 ноября президент Путин объявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, это было сделано после того, как Вооруженные силы Украины атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами HIMARS и Storm Shadow американского и английского производства.

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