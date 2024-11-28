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14:24, 28 ноября 2024Россия

Путин описал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль»

Путин заявил, что в эпицентре взрыва от «Орешника» все превращается в пыль
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

После детонации «Орешника» в эпицентре взрыва все превращается в пыль. Так работу новой баллистической ракеты средней дальности описал президент России Владимир Путин на заседании с представителями стран ОДКБ в Астане, видео с которого опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — сказал глава государства коллегам.

По словам Путина, серийное производство «Орешника» уже началось. При этом он подчеркнул, что Москва будет выбирать средства поражения в зависимости от создаваемой целью угрозы. Президент добавил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и планирует нарастить это показатель на четверть.

Российский лидер также сообщил, что сейчас идет выбор цели на территории Украины для следующего удара «Орешника». Под прицел могут попасть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

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О первом использовании «Орешника» Путин рассказал 21 ноября в ходе обращения к гражданам и личному составу Вооруженных сил России. По его словам, атака была произведена по военно-промышленному предприятию на Украине в ответ на запуск Киевом дальнобойных американских ракет ATACMS и британско-французских Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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