«Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

Путин заявил об ответе России на удары ВСУ западными ракетами

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.

Он раскрыл, что 19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Брянской и Курской областям системами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании. Системы противовоздушной обороны (ПВО), продолжил президент, отразили атаки, цели, которые поставил противник, достигнуты не были.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях в том числе было проведено испытание одной из новейших российских систем средней дальности. В данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник "», — сообщил Путин. По его словам, испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута.

Целью для первого применения «Орешника» стали цеха «Южмаша»

Выяснилось, что целью для новой ракеты ВС РФ выбрали предприятие «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Днепропетровске.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил выбор тем, что «Южмаш» обладает серьезной материально-технической базой и серьезными наработками. Предположительно, сейчас из цехов завода выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов территории РФ. Также Кнутов отметил, что на «Южмаше» имеются подземные цеха, которые практически невозможно разрушить обычными ракетами.

Западу предложили понюхать «кулак в гиперзвуковом исполнении»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что после сегодняшнего дня Западу следует пересмотреть концепцию своих военных планов. Парламентарий отметил, ударив новым вооружением по Украине, Москва дала Западу понюхать, «чем пахнет кулак в гиперзвуковом исполнении». При этом, добавил он, к этому кулаку «прилагаются длинные руки».

В разные исторические эпохи мы с ними жили в мире только после хорошей драки или демонстрации готовности к ней, и сегодняшняя эпоха не исключение

Дмитрий Белик депутат ГД

«Мы давно поняли, что самые лучшие отношения с западными альянсами — когда они ощущают опасность для себя, а не для своих колониальных войск», — сказал политик.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Западу после удара «Орешника». Он также опубликовал видео с моментом поражения территории завода.

Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми!

Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Директор военных наук базирующегося в Лондоне Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл признал, что пуском «Орешника» Россия подала сигнал Западу, который следует воспринимать напрямую. «Это сигнал Западу, а не Украине: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?"», — отметил он.