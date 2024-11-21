Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 21 ноября 2024Бывший СССР

Медведев показал видео удара «Орешником» по «Южмашу»

Медведев показал видео удара ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал момент удара баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Кадры размещены в аккаунте политика в соцсети X.

На видео видно, как огненные следы от боеголовок на большой скорости падают вертикально вниз.

Ранее Медведев обратился к Западу после удара «Орешником» по «Южмашу» «Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми», — написал он.

Ранее 21 ноября стало известно о применении Российской армией новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Медведев показал видео удара «Орешником» по «Южмашу»

      Белый дом оценил последствия пуска «Орешника»

      США консультировались с Украиной перед ударом «Орешником»

      Дипломат сообщил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

      Россия отправила США уведомление незадолго до запуска «Орешника»

      В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

      Стало известно о расставании российской теннисистки и первой ракетки мира

      Путин заявил о причастности иностранных специалистов к ракетным ударам по России

      Медведев обратился к Западу после удара «Орешника» по Днепропетровску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше