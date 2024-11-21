Медведев показал видео удара «Орешником» по «Южмашу»

Медведев показал видео удара ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал момент удара баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Кадры размещены в аккаунте политика в соцсети X.

На видео видно, как огненные следы от боеголовок на большой скорости падают вертикально вниз.

Ранее Медведев обратился к Западу после удара «Орешником» по «Южмашу» «Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми», — написал он.

Ранее 21 ноября стало известно о применении Российской армией новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении.