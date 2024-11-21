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21:51, 21 ноября 2024Мир

Медведев обратился к Западу после удара «Орешника» по Днепропетровску

Медведев об ударе «Орешника»: вероятно, это и есть то, чего хотел Запад
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Западу после удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Он опубликовал свою реакцию в соцсети X.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о применении российскими вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава государства отметил, что существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают.

По словам российского лидера, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш), крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.

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