Медведев обратился к Западу после удара «Орешника» по Днепропетровску

Медведев об ударе «Орешника»: вероятно, это и есть то, чего хотел Запад

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Западу после удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Он опубликовал свою реакцию в соцсети X.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о применении российскими вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава государства отметил, что существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают.

По словам российского лидера, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш), крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.