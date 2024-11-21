Путин заявил об успешном ударе гиперзвуковой ракетой по цели в Днепропетровске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли гиперзвуковой ракетой «Орешник» успешный удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске. Об этом в ходе видеообращения заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«[ВС РФ] нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — заявил российский лидер.
Он добавил, что российские военные назвали новую систему «Орешник». Удар экспериментальной ракеты пришелся по украинскому «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш).
Ранее после удара по Южмашу на Украине заявили о применении Москвой межконтинентальной баллистической ракеты. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев проводит в отношении новой ракеты экспертизу.