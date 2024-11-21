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15:26, 21 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ударе межконтинентальной ракеты по Днепропетровску

Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракеты по Днепропетровску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

По Днепропетровску, предположительно, был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня была новая российская ракета», — заявил политик.

Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза. При этом он утверждает, что характеристики полета ракеты подходят под описание МБР.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Вооруженные силы России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Авторы также привели видео попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске.

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