На Украине заявили об ударе межконтинентальной ракеты по Днепропетровску

Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракеты по Днепропетровску

По Днепропетровску, предположительно, был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня была новая российская ракета», — заявил политик.

Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза. При этом он утверждает, что характеристики полета ракеты подходят под описание МБР.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Вооруженные силы России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Авторы также привели видео попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске.