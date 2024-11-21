Стало известно об ударе экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш»

Mash: ВС России ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш»

Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники.

«По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш"», — отмечают авторы канала. Подчеркивается, что завод использовался в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Авторы также привели видео попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. Предположительно, ракета была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев захотел попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров для ударов по территории России. В Киеве думают использовать ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам.