Украина захотела попросить у Байдена разрешение на использование ракет Tomahawk

Украина может попросить Байдена разрешить использование ракет Tomahawk

Украина может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров для ударов по территории России. Об этом в интервью Politico рассказал зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

По информации издания, власти Украины думают над возможностью использовать американское оружие до возвращение в Белый дом Дональда Трампа. В Киеве думают использовать ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам на территории России, пишет Politico.

Официально власти Украины не заявляли о наличии у них Tomahawk. Дальность действия этих ракет составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.

В октябре газета The New York Times раскрыла секретный пункт «плана победы», где президент Украины Владимир Зеленский просил у США ракеты Tomahawk. По информации издания, официальные лица в США считают эту просьбу абсолютно невыполнимой.