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14:33, 29 октября 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о содержании секретной части «плана победы» Зеленского

NYT: Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части «плана победы»

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk с дальностью 2400 километров в секретной части «плана победы». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам неназванных официальных лиц США, там остались недовольными «планом победы» Зеленского, потому что он полностью зависит от западной помощи. «Показательный пример: в одной части [«плана победы»], которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты Tomahawk, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, является абсолютно невыполнимой просьбой», — пишет издание.

Дальность действия ракет Tomahawk составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус полета ракет ATACMS. По информации издания, США передали Украине ограниченное количество таких систем.

Ранее на Украине сообщили о запуске первого немецкого завода Rheinmetall по производству вооружения на территории страны. Планируется, что до конца этого года завод произведет первую партию боевых машин пехоты Lynx.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предприятие является законной целью для Вооруженных сил России.

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      Сергей Болиев
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