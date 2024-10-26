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16:44, 26 октября 2024Бывший СССР

На Украине запустили первый завод Rheinmetall по производству вооружения

Rheinmetall анонсировал запуск первого завода по производству БМП на Украине

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех заводов по производству вооружения на Украине. Об этом в интервью ТСН сообщил гендиректор компании Армин Паппергер.

По его словам, планируется , что первый завод до конца 2024 года произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx. Также на стадии строительства находятся заводы по производству порохов и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны.

Ранее Паппергер предположил, что Украина продолжит вооружаться даже в случае мирного урегулирования конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов.

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