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16:17, 26 октября 2024Мир

В Германии оценили перспективы оборонного бизнеса в случае установления мира на Украине

Паппергер: Украина продолжит вооружаться даже в случае урегулирования конфликта

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина продолжит вооружаться даже в случае мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Welt am Sonntag.

Паппергер подчеркнул, что не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов. Он отметил, что Украина «не такая наивная страна, какой была Германия долгое время», поэтому в случае установления мира она будет готовиться к следующему возможному нападению.

По словам главы оборонного концерна, в настоящее время Киев испытывает серьезную нехватку боеприпасов, а для пополнения запасов потребуется около 4 миллионов единиц артиллерийских боеприпасов. Он добавил, что Rheinmetall строит производственные предприятия на месте, а также будут поставляться боевые машины пехоты (БМП) Marder и Lynx.

«На данный момент мы являемся самой прибыльной оборонной компанией в мире», — сказал он, отметив, что к концу года объем заказов превысит 60 миллиардов евро, а прибыль будет высокой.

Ранее Паппергер заявил, что западным странам придется 10-15 лет пополнять свои арсеналы из-за нужд Украины.

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      Виктория Кондратьева
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