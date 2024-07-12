В Германии заявили об истощении запасов оружия западных стран

FAZ: западу придется 10-15 лет пополнять свои арсеналы оружия из-за Украины

Западным странам придется 10-15 лет пополнять свои арсеналы из-за нужд Украины, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По его словам, «Украине требуется 2,4 миллиона выстрелов в год». Политик напомнил, что в США и Европе производят боеприпасы в достаточном количестве.

«Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров», — заявил он об истощении запасов.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург направили канцлеру Германии, а также председателю бундестага Бербель Бас письмо с призывом прекратить поставлять оружие Украине.