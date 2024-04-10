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01:10, 10 апреля 2024Мир

В Германии призвали Шольца прекратить поставлять оружие Украине

Welt: политики из Бранденбурга призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву

Фото: Globallookpress.com

Политики из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург направили канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также председателю бундестага Бербель Бас письмо с призывом прекратить поставлять оружие Украине. Об этом пишет газета Welt.

«Мы обращаемся к вам с глубокой обеспокоенностью по поводу дальнейшей эскалации войны и с ожиданием взятия ответственности за мирное решение вместо дальнейших поставок оружия», — сказано в письме.

Отмечается, что депутаты не поддерживают проведение Россией специальной военной операции (СВО), однако подчеркивают необходимость добиваться мирного решения ситуации на Украине. По их мнению, передача вооружений Киеву не поможет решить конфликт.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

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      Марина Совина
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