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13:49, 9 апреля 2024Мир

Германия поставит Украине 20 боевых машин пехоты Marder

Концерн Rheinmetall получил от Германии заказ на поставку Украине 20 БМП Marder

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

«Поставка новой партии запланирована на 2024 год», — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что Украине поставят БМП версии 1А3, которые будут дополнительно укомплектованы лазерными дальномерами. Стоимость заказа составляет «двузначное число» миллионов евро, указали в Rheinmetall.

Ранее Германия объявила о передаче Украине 18 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 14 разведывательных БПЛА Vector, 30 дронов RQ-35 Heidrun, а также боеприпасов для орудий танков Leopard.

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      Глеб Бажуткин
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