Германия поставит Украине 20 боевых машин пехоты Marder

Концерн Rheinmetall получил от Германии заказ на поставку Украине 20 БМП Marder

Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

«Поставка новой партии запланирована на 2024 год», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Украине поставят БМП версии 1А3, которые будут дополнительно укомплектованы лазерными дальномерами. Стоимость заказа составляет «двузначное число» миллионов евро, указали в Rheinmetall.

Ранее Германия объявила о передаче Украине 18 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 14 разведывательных БПЛА Vector, 30 дронов RQ-35 Heidrun, а также боеприпасов для орудий танков Leopard.