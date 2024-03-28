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16:53, 28 марта 2024Мир

Германия объявила о новой военной помощи Украине

Правительство Германии передаст ВСУ 18 тысяч снарядов и 2 тысячи гранатометов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Германия объявила о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) 18 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках нового пакета военной помощи. Сообщение опубликовано на сайте правительства ФРГ.

Германия передаст Украине 18 тысяч 155-миллиметровых снарядов образца НАТО, 14 разведывательных БПЛА Vector, 30 дронов RQ-35 Heidrun, а также боеприпасы для танков Leopard.

Список переданной ВСУ техники пополнили 6 машин разминирования Wisent 1 и два мостоукладчика Beaver. Также ФРГ отправит Киеву две тысячи гранатометов RGW 90 Matador, 180 систем обнаружения БПЛА и инфракрасные камеры.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил помощь Украине для ударов по территории России. Он заявил, что немецкие военные не будут участвовать в помощи для выбора целей и наведения ударов.

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      Юрий Леонов
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