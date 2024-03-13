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15:36, 13 марта 2024Мир

Шольц исключил помощь Украине для ударов по позициям России

Шольц: военные из ФРГ не будут участвовать в помощи ВСУ с ударами по позициям РФ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие военные не будут участвовать в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) для выбора целей и наведения ударов по позициям России. Об этом сообщает РИА Новости.

2 марта канцлер ФРГ также подчеркнул, что не собирается отправлять солдат на Украину. По его словам, Германия не хочет вооруженного противостояния между Россией и странами НАТО, и сделает все для предотвращения конфликта.

Он также отметил, что поставка ракет Taurus Киеву исключена из-за того, что это требует присутствия немецких военнослужащих на Украине. Он добавил, что обеспокоен тем, как осуществлять контроль над боевыми системами с большой дальностью в случае их передачи ВСУ.

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      Лина Пивоварова
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