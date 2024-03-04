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16:14, 4 марта 2024Мир

Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus

Шольц: поставка Taurus Киеву исключена, так как требует участия военных ФРГ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Германия не будет отправлять крылатые ракеты Taurus Украине, так как поставки требуют участия немецких военных. Такую причину назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

«Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если нам нужен контроль и он возможен только в случае участия немецких военных, то это [поставки] полностью исключено», — подтвердил он отказ Берлина поставлять Киеву этот вид оружия.

Шольц подчеркнул твердость этого решения и добавил, что он — канцлер, и поэтому принятое им решение «имеет силу».

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. В конце февраля Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок этого вида ракет Украине.

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      Елизавета Мытарева
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