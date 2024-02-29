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22:56, 29 февраля 2024Мир

Шольц объяснил нежелание Германии передать Украине ракеты Taurus

Шольц заявил, что ракета Taurus в руках Киева может поразить цели в Москве

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине из-за их дальнобойности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ракета в руках Киева способна «поразить цель где-нибудь в Москве». «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью — другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — отметил политик.

Шольц добавил, что вместе с ракетами пришлось бы отправить на Украину немецких военнослужащих для контроля, однако такой вариант исключен.

Ранее Шольц указал, что британские военные помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Канцлер отметил, что следование за Лондоном сделает страну участником конфликта.

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      Марина Совина
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