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20:33, 29 февраля 2024Мир

В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

Шольца обвинили в раскрытии разведданных о военных Британии в зоне СВО

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после его заявлений о том, что британские военные помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обслуживании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Немецкий канцлер сказал, что Германия не станет поставлять Украине ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow, так как для этого потребуется присутствие военных бундесвера на Украине. По словам Шольца, следование за Британией сделает Германию участником конфликта.

Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой

Олаф Шольцканцлер ФРГ

Слова Шольца вызвали бурную реакцию

В частности, британский депутат-консерватор, бывший председатель комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд назвал случившееся вопиющим злоупотреблением разведданными. По его словам, это направлено на то, чтобы «отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности». Депутат предупредил, что Россия, несомненно, воспользуется сложившейся ситуацией.

В свою очередь, Норберт Роттген, депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывший председатель комитета бундестага по внешней политике, назвал заявление канцлера совершенно безответственным.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Шольц заявил об отсутствии планов отправки войск на Украину

Реагируя на призыв президента Франции Эммануэля Макрона направить войска западных стран на Украину, канцлер напомнил, что Германия не является участником конфликта. По его словам, никто не хочет, чтобы конфликт перерос в войну России и НАТО. Шольц также подчеркнул, что страны Запада «весьма единодушны» по вопросу отправки войск, назвав это «очень важным шагом вперед».

Канцлера ФРГ критиковали за нежелание отправлять ракеты Киеву

Как заявил глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, обсуждения по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus продолжатся. В связи с этим она раскритиковала нежелание Шольца отправлять вооружение Киеву. «Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: "хорошо, давайте сделаем это"», — отметила политик.

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По словам депутата бундестага Норберта Реттгена, в контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать ВСУ Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта. «Канцлер не хочет [сделать окончательное решение по поставкам ракет для ВСУ] и постоянно ищет оправдания», — высказался он.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что устал от продолжающихся в стране дебатов по поставкам Taurus. После очередного вопроса на эту тему он вышел из себя.

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      Алина Гончарова
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