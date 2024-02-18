Канцлера Германии раскритиковали за нежелание отправлять ракеты на Украину

Бундестаг: обсуждения по поставкам Украине ракет Taurus продолжатся

Обсуждения по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus продолжатся. Об этом на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, дискуссии будут проводиться по инициативе Свободной демократической партии, которую она представляет. «Наша армия и все, кто несет ответственность за поставки оружия, сделали все возможное», — признала она.

Также Штрак-Циммерман раскритиковала нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять вооружение Киеву.

«Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: "хорошо, давайте сделаем это"», — отметила политик.

По словам депутата Бундестага Норберта Реттгена, в контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать ВСУ Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта.

«Канцлер не хочет [сделать окончательное решение по поставкам ракет для ВСУ] и постоянно ищет оправдания. Он и даже большинство в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру») все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», — заявил депутат.

После заданного вопроса в бундестаге о поставках ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя и раздраженно ответил, что устал от продолжающихся в стране дебатов насчет вооружения. По словам главы ведомства, по данному вопросу в Германии нет окончательного консенсуса.