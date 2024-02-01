Глава Минобороны ФРГ вышел из себя после вопроса о поставках ракет Украине

N-TV: глава Минобороны ФРГ Писториус вышел из себя после вопроса о ракетах

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя и раздраженно ответил после заданного вопроса в бундестаге о поставках ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал N-TV.

«Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам», — говорится в материале телеканала.

Отмечается, что глава оборонного ведомства хочет, чтобы Украина сохранила «кусочек свободы и ответственности» при принятии решений, так как его раздражает мнение, что Берлин должен поставлять все вооружения Киеву. Сам Писториус отметил, что он больше не может слушать дискуссии об отправке оружия ВСУ.

В сентябре прошлого года Писториус разозлился на мэра Киева из-за вопроса о поставках Taurus Украине. Глава оборонного ведомства раздраженно ответил, что по данному вопросу в Германии нет окончательного консенсуса.