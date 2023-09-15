Глава Минобороны Германии разозлился на мэра Киева

Глава Минобороны ФРГ Писториус разозлился на мэра Киева из-за ракет Taurus

Глава Минобороны Германии Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, который повысил голос во время разговора о ракетах дальнего действия Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — сказал с раздражением глава оборонного ведомства.

Инцидент произошел в немецком городе Мюнстере на конференции, посвященной завершению Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. В ответ на реплику мэра Киева о просьбе направить ракеты Писториус перечислил виды техники, уже поставленные Украине. Он также задал вопрос, почему данные поставки никак не отмечаются украинцами, а лишь требуются новые типы вооружений.

Ранее стало известно, что Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. После обращения депутатов бундестага к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу Писториус предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров примет решение о поставке ракет Taurus Киеву. Он заверил, что Германия намерена «защищать Украину».