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12:55, 15 сентября 2023Мир

Названы сроки поставки Германией ракет Taurus Украине

Министр обороны ФРГ: можем поставить ракеты Taurus Украине в ближайшие недели

Фото: Andrew Wheeler / Bloomberg / Getty Images

Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

Как пишет Der Spiegel, депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Германии и от партии «зеленых» обратились канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а также к Писториусу, с просьбой предоставить Украине ракеты Taurus. По мнению депутатов, уже сейчас контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «демонстрирует важные успехи».

После этого Писториус предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров ФРГ примет решение о поставке ракет Taurus ВСУ. Он заверил, что Германия намерена «защищать Украину».

«Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров - дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продвинулась в переговорах с западными союзниками о поставках ракет ATACMS и Taurus. Он подчеркнул, что Киев предпринимает шаги по ускорению поставок техники.

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    Александр Слабиев
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