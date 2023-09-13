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22:42, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет

Кулеба: Украина продвинулась в переговорах о поставках ракет ATACMS и Taurus
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pool / Reuters

Украина продвинулась в переговорах с западными союзниками о поставках дальнобойных ракет ATACMS и крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев предпринимает шаги по ускорению поставок техники. «Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед», — рассказал глава украинского МИД. При этом он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу пока принято не было.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус назвал неуместным тон заявлений Кулебы о ракетах Taurus. Он добавил, что его не устроил именно выбор формулировок, а не смысловое содержание.

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    Марина Совина
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