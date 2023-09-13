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21:37, 13 сентября 2023Мир

Германия сочла неуместным тон заявлений Кулебы о дальнобойных ракетах Taurus

Министр обороны ФРГ заявил о неуместном тоне заявлений Кулебы о ракетах Taurus

Фото: Heiko Becker / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, которые Киев хотел бы получить. Его слова передает ТАСС.

«Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — заявил он. При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что речь идет не о смысловом содержании. Писториус назвал неуместным именно выбор формулировок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Германии не тратить время. По его мнению, Берлин в любом случае передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позднее Борис Писториус сообщил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты, только потому что такое решение приняли США. Он отметил, что в конфликте на Украине «нет автоматизма».

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    Марина Совина
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