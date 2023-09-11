На Украине ответили на отказ Германии обещать Taurus призывом не тратить время

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ФРГ в любом случае поставит Киеву Taurus

Берлин в любом случае передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как уточняет ТАСС, так глава внешнеполитического ведомства ответил на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, отказавшейся что-либо обещать в этом отношении.

Заявления представителей двух стран прозвучали во время их совместной пресс-конференции в Киеве, состоявшейся после переговоров. Когда журналисты обратились к Бербок с вопросом о том, может ли она обещать Кулебе поставки ракет Taurus, министр отметила, что «просто обещать недостаточно». Дипломат добавила, что все вопросы, связанные с упомянутым вопросом, необходимо тщательно прояснить.

В свою очередь, Кулеба возразил, что Киев все равно получит Taurus: отвечая на вопрос о том, позволяет ли сказанное на переговорах на это надеяться, министр иностранных дел отметил, что все заявления об отказе — трата времени. «Вы [власти Германии] сделаете это в любом случае, это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время», — подчеркнул он, добавив, что Киев не считает объективным ни один из аргументов против поставок ракет.

Ранее Бербок анонсировала новый пакет военной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. «Дополнительный пакет доведет общий объем помощи Германии до 380 миллионов евро в этом году», — сообщила она.