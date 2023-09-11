В Германии анонсировали новый пакет помощи Украине

Reuters: новый пакет военной помощи Германии Украине составит 20 млн евро

Глава немецкого МИД Анналена Бербок анонсировала новый пакет военной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. Об этом она заявила в рамках своего визита в Киев, передает Reuters.

Также она добавила, что Берлину и Киеву необходимо прояснить все вопросы, связанные с поставкой Украине ракет Taurus.

«Дополнительный пакет доведет общий объем помощи Германии до 380 миллионов евро в этом году», — сообщила Бербок.

Сообщается, что выделенные средства уйдут на гуманитарную помощь Киеву.

Ранее Бербок прибыла в столицу Украины город Киев ночным поездом из Польши с необъявленным ранее визитом. Сообщается, что цель поездки состоит в демонстрации украинским властям намерений Берлина поддерживать Киев «в экономическом, гуманитарном и военном плане», также содействуя Украине в проведении антикоррупционных и административных реформ.