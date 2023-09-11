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09:05, 11 сентября 2023Мир

Глава МИД ФРГ прибыла с неожиданным визитом в Киев

Немецкие СМИ: глава МИД ФРГ Бербок неожиданно прибыла с визитом в Киев

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В столицу Украины город Киев ночным поездом из Польши с необъявленным ранее визитом прибыла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, точный график и планы ее четвертой по счету украинской поездки остаются неизвестны. Об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что цель поездки состоит в демонстрации украинским властям намерений Берлина поддерживать Киев «в экономическом, гуманитарном и военном плане», также содействуя Украине в проведении антикоррупционных и административных реформ.

Ранее Бербок заявляла, что Берлин должен как можно скорее одобрить поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. «За последние полтора года мы увидели, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины. Германия внесла важный вклад в противовоздушную оборону и будет продолжать это делать», — сказала дипломат, добавив, что в вопросе отправки ракет Taurus для правительства Германии «каждый день на счету».

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    Виктория Кондратьева
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