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08:38, 22 августа 2023Мир

Бербок призвала правительство Германии одобрить поставки ракет Taurus Украине

FAZ: глава МИД ФРГ Бербок призвала Берлин одобрить поставки ракет Taurus Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Берлин должен как можно скорее одобрить поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким призывом выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«За последние полтора года мы увидели, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины. Германия внесла важный вклад в противовоздушную оборону и будет продолжать это делать», — сказала дипломат, добавив, что в вопросе отправки ракет Taurus для правительства Германии «каждый день на счету».

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Глава немецкого внешнеполитического ведомства также поприветствовала согласие Дании и Нидерландов предоставить Украине истребители американского производства F-16.

Ранее в бундестаге призвали поставить Украине ракеты Taurus как можно скорее. С соответствующим заявлением выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она отметила, что депутаты «должны принять решение быстро».

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    Глеб Бажуткин
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