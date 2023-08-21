В НАТО Украине выдвинули условие по использованию истребителей F-16. Чего боятся на Западе?

В НАТО потребовали от Киева не использовать F-16 на территории России

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока что известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины Якоб Эллеманн-Йенсен министр обороны Дании

С чем может быть связана такая осторожность со стороны НАТО?

Еще в июле, когда только началось обсуждение передачи истребителей НАТО Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такой шаг со стороны альянса ядерной угрозой.

В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере Сергей Лавров министр иностранных дел России

Об опасности поставок истребителей F-16 заявлял и военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, эти самолеты являются носителями, которые могут доставлять ядерное оружие.

«F-16 — это носитель. Гадать на кофейной гуще, что именно он несет, не надо. Надеяться на то, что там разумные люди, — тоже. Они уже доказали обратное, поставив Украине кассетные боеприпасы», — сказал он «Ленте.ру».

О рисках эскалации конфликта говорят и на Западе

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал поставку боевых самолетов Украине катастрофой для всего человечества.

Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры? Роберт Кеннеди-младший кандидат в президенты США

Он отметил, что передача истребителей не спасет украинскую армию от поражения на поле боя.

С ним согласен бывший разведчик армии США Скотт Риттер, который посоветовал Киеву каждый раз, когда F-16 будет взлетать на Украине, вспоминать, что у России есть ядерное оружие.

Почему Украине запрещают использовать оружие на территории России?

Еще в начале января 2023 года стало известно об ограничениях, налагаемых на украинские власти со стороны блока НАТО. ВСУ не должны использовать поставляемые вооружения для ударов вглубь территории России, о чем написал обозреватель Андреас Клут в колонке для Bloomberg.

Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране Андреас Клут обозреватель Bloomberg

Для этого определенные вооружения ограничивают в дальности действия. Например, бундесвер ведет переговоры с производителем крылатых ракет Taurus по ограничению их дальности действия. «Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами», — утверждают авторы издания Das Erste.

Такие подходы вызывают ожидаемо негативную реакцию на Украине. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил это с запретом бить пенальти в футболе.

«Технически ограничить дальность Taurus — все равно что запретить футболистам сборной переходить на половину поля соперника или бить пенальти», — написал дипломат на своей странице в соцсети.