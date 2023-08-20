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05:07, 20 августа 2023Мир

В США назвали катастрофой для человечества поставки Киеву истребителей F-16

Кеннеди-младший назвал поставки Украине F-16 катастрофой для всего человечества

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) назвал поставки Киеву американских истребителей F-16 угрозой не только для Украины, но и для всего человечества.

«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?», — написал он.

Политик выразил уверенность в том, что передача Украине боевой авиации не изменит ситуацию в ее пользу и не спасет страну от коллапса. Он подчеркнул, что процесс подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет долгим, а использование этих истребителей подразумевает наличие у них большого количества навыков.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Киев имеет опыт эксплуатации истребителя F-16, поскольку он приземлялся на украинские аэродромы.

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    Марина Совина
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